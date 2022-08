'Ndrangheta: Vittorio Raso estradato in Italia e arrestato

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - E' stato preso in consegna dalla polizia oggi, al suo arrivo all'aeroporto di Milano-Malpensa, l'italiano Vittorio Raso, considerato dagli investigatori legato alla 'ndrangheta e destinatario di un ordine di carcerazione per narcotraffico spiccato dall'autorità giudiziaria di Torino. Raso era arrestato lo scorso 22 giugno a Barcellona.

"L'esecuzione del provvedimento restrittivo - informa una nota della questura torinese - è stata resa possibile dal perfezionamento delle procedure di estradizione del catturando che, nell'ambito di una recente attività investigativa, avviata sulla scorta della sua dichiarazione di latitanza e coordinata dalla Dda, era stato localizzato in Spagna dagli investigatori della squadra mobile torinese". L'intervento è stato eseguito dal personale del Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della polizia di Stato, del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia, della squadra mobile di Torino e della polizia di frontiera dello scalo aeroportuale di Malpensa.

La procura generale del Piemonte aveva spiccato un ordine di carcerazione a seguito di una condanna a 17 anni, 9 mesi e 10 giorni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altri reati di droga. Raso figurava nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. (ANSA).