Italia Nostra contro Jovanotti, cancella habitat di Viareggio

Non si placano le polemiche intorno all'artista Lorenzo Jovanotti. A scagliarsi contro il cantante questa volta è Italia Nostra."La località, la spiaggia del cosiddetto 'Muratore', per il concerto di Jovanotti a Viareggio non è compatibile con i princìpi di tutela ambientale che oltretutto l'iniziativa del Jova Beach Party pretende di voler difendere - scrive in una nota l'Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico in una nota. E poi sempre riferendosi ai due concerti in programma il 2 e 3 settembre a Viareggio (Lucca) aggiunge: "spontaneamente la natura in quest'angolo sta preparando un habitat propizio per moltissime specie viventi, alcune delle quali pesantemente minacciate". Secondo Italia Nostra "il colossale evento del Jova Beach rischia di cancellare tutto questo patrimonio. Già nel 2019 si era svolta qui la prima edizione, e già nel 2019 le associazioni ambientaliste avevano espresso le loro forti perplessità: ma oggi il valore ambientale di questa zona si è ulteriormente accresciuto, e proporzionalmente è cresciuta l'inopportunità di stravolgerla. Chiediamo con urgenza l'attenzione e l'intervento delle autorità competenti perché vietino la manifestazione in oggetto. O, se non altro, impongano con la massima fermezza che le dune presenti; in loco; non vengano indiscriminatamente spianate durante l'allestimento".

Nella nota, a firma di Silvio Bertoldi di Italia Nostra Versilia, si spiega che "non possiamo che unire la nostra voce al coro che si pone una semplice domanda: come fa una manifestazione musicale che; sola, fra tutte, semina danni ambientali dovunque abbia luogo, a proclamarsi e sbandierarsi 'verde'?".

Già ieri la voce di Serenata rap si era dovuto difendere sui social. "L'altro giorno ho chiamato 'econazisti' quei mitomani pericolosi che polarizzano violentemente la grande questione dell'ecologia dentro a piccoli brand personali non accreditati se non da loro stessi e dai like rimediati a vanvera. Li ho chiamati econazisti perché essi lo sono": Si apre così il lungo post con cui Jovanotti su Facebook risponde al professor Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che in una lettera aperta indirizzata proprio a Lorenzo Cherubini, e pubblicata ieri sul quotidiano La Stampa, sostiene che i "concerti con 50mila persone non sono sostenibili da alcun sistema naturale".