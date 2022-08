Usuraio nel lockdown, confiscate 5 case

(ANSA) - COMO, 10 AGO - La GdF di Como ha confiscato 5 appartamenti, per un valore complessivo di circa 400mila euro, a un pregiudicato condannato per usura. L'uomo, nel pieno dell'emergenza legata alla pandemia da covid, in particolare nei primi 6 mesi del 2020, con la complicità dei propri familiari elargiva prestiti a tasso di usura. Per ricevere i 'clienti', utilizzava un ufficio in centro a Como.

Le pene stabilite dal Tribunale sono diventate definitive dal maggio 2021: cinque anni di carcere per l'uomo, 2 anni per la moglie e 1 anno e 4 mesi per le due figlie.

Dalle indagini è emerso che gli immobili confiscati erano stati comprati con il denaro frutto dell'usura. Questi appartamenti saranno ora assegnati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati che ne valuterà la destinazione che potrebbe essere la vendita, con incasso a favore dell'Erario, o l'assegnazione a enti locali o associazioni per finalità sociali. (ANSA).