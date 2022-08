Truffa in hotel a Rimini, disposta chiusura della struttura

(ANSA) - RIMINI, 10 AGO - È stata disposta la chiusura dell'hotel di Rimini, a Marebello, dove continuano ad arrivare turisti che avevano versato la caparra per camere in realtà non disponibili. Al gestore, che risiede nel Torinese, è stato notificato l'atto.

I viaggiatori che arrivano al due stelle, con la caparra già versata, non fanno altro che denunciare. Il Comune aveva posto i sigilli alla struttura venerdì scorso per il mancato rispetto delle norme antincendio. Ma il provvedimento non era stato ancora notificato perché il gestore ha chiuso la Pec e perché residente nel Torinese. Nei giorni scorsi, quindi, dei messi comunali hanno portato a mano l'ordinanza per depositarla presso il comune di Druento, atto che è stato ritirato martedì dal gestore che da quel momento ha 72 ore di tempo per chiudere l'attività. Venerdì prossimo - riporta la stampa locale - gli agenti della polizia locale andranno ad apporre i sigilli alla struttura.

L'hotel è stato affittato da una famiglia al gestore piemontese per la stagione estiva. "Tra i truffati ci siamo anche noi, non ci hanno pagato una parte dell'affitto, e stanno rovinando la nostra immagine", hanno dichiarato i proprietari, che ribadiscono: "Noi non c'entriamo nulla". A quanto risulta, i gestori avrebbero messo in atto lo stesso meccanismo l'estate scorsa in un'altra struttura della vicina Cattolica. Comune, Associazione albergatori e Visit Rimini stanno cercando una sistemazione alle famiglie arrivate, alcune con bambini, senza una camera. Operazione non semplice dato il periodo di alta stagione. (ANSA).