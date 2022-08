Terremoti: due scosse nella notte sulla costa molisana

(ANSA) - CAMPOMARINO, 10 AGO - Attimi di paura, gente in strada, il ricordo del terremoto del 16 agosto 2018, con magnitudo 5.1, che interessò gran parte dei comuni del Basso Molise provocando diversi danni ad abitazioni e infrastrutture, poi il ritorno nelle case e alla 'normalità'. La scorsa notte a Campomarino, località turistica della costa molisana, sono state avvertite chiaramente due scosse di terremoto, la prima all'una e trenta con magnitudo 2.9, la seconda alle 2.12 con magnitudo 2.4, entrambe con epicentro in mare.

Da quanto si è appreso il sisma non ha provocato danni a persone e cose. Questa mattina nella località di mare sono riprese le attività di routine con turisti in spiaggia e tanti commenti su quanto accaduto la scorsa notte. "Ho avuto tanta paura", "in quei momenti sono rimasta paralizzata dal terrore", "ho pensato subito e mettere in salvo i miei bambini". Frasi ripetute quasi in fotocopia da chi ha vissuto una notte di agosto segnata comprensibilmente dallo spavento. (ANSA).