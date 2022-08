Uccide moglie a bastonate, convalidato arresto pensionato

(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Resta in carcere Giovenale Aragno, il pensionato di 73 anni che domenica, al culmine di una lite, ha ucciso a bastonate la moglie Silvana Arena all'interno della loro abitazione di via Sandre a Venaria (Torino). L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Passero, è comparso oggi davanti al Gip del Tribunale di Ivrea, che ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione in carcere.

Aragno, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, nel corso delle quali ha sostenuto di non ricordare nulla di quei concitati momenti.

Al vaglio degli inquirenti problemi di depressione del 73enne: non è escluso che i legali possano chiedere una perizia psichiatrica. (ANSA).