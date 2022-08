Si staccano rocce da Monte Pelmo, ispezioni del Soccorso Alpino

(ANSA) - BELLUNO, 09 AGO - Una scarica di roccia ha interessato, questa mattina intorno alle ore 8, un versante del Monte Pelmo, sulle Dolomiti di Zoldo.

La nuvola di polvere sollevata dal crollo è stata notata da lontano nelle zone circostanti, in Val Boite e nella stessa Val Zoldana. Sul luogo si sono recati gli operatori del Soccorso alpino della Val Fiorentina per verificare l'area interessata, soprattutto per escludere la presenza di persone coinvolte.

Il distacco di materiale si è verificato nell'area compresa tra passo Staulanza e forcella Val D'Arcia, ed è stato distintamente avvertito dalle persone che alloggiano nei due rifugi in zona, lo Staulanza e il Città di Fiume. Nessuno tra i villeggiati delle due strutture si era già mosso per le escursioni di giornata, e nessuna denuncia di scomparsa è stata fatta.

I vigili del fuoco della provincia di Belluno, con l'ausilio dell'elicottero 'Drago 149' alzatosi dalla base di Venezia, stanno perlustrando a loro volta la zona per assicurarsi che non vi siano persone coinvolte dal distacco di materiale. (ANSA).