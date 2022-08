Lite in via Carducci a Trieste, dove fu sparatoria mesi fa

(ANSA) - TRIESTE, 09 AGO - Un piccolo imprenditore edile, di nazionalità kosovara, è stato ferito al termine di una lite, nello stesso punto - la centrale via Carducci - dove nel settembre scorso, ci fu una sparatoria tra due famiglie di nazionalità kosovara. Secondo i primi riscontri da parte della Polizia, intervenuta sul posto, come in quella occasione, anche oggi la lite sarebbe sorta per motivi legati all'attività edilizia in città, all'interno della comunità kosovara. Il fatto è accaduto questa mattina abbastanza presto.

Secondo quanto si apprende, l'uomo ferito è stato trovato a terra e aveva in mano un attrezzo da lavoro, come un martello e non si esclude che a sua volta sia stato ferito con un altro attrezzo utilizzato in edilizia. (ANSA).