Incendi: nella notte bosco in fiamme vicino confine sloveno

(ANSA) - TRIESTE, 09 AGO - Un incendio è divampato la notte scorsa in un bosco nei pressi di Prebenico (Trieste), a ridosso del confine con la Slovenia, per cause non ancora accertate. Le fiamme sono state spente questa mattina dopo molte ore di lavoro, dai Vigili del fuoco, coadiuvati dai colleghi sloveni e da volontari. Appena è stato possibile si è alzato in volo anche un elicottero della Protezione civile.

Intanto, continuano le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del fuoco dell'incendio divampato sabato scorso che ha creato forti disagi e danni, sul Carso, a Duino. I Vigili anche con l'utilizzo di droni stanno monitorando tutto il territorio per verificare che non ci siano altri piccoli focolai che potrebbero alimentare nuovamente un incendio. Sono decine i punti dove sono stati individuati sterpi incandescenti o cenere ancora attiva, che avrebbero potuto causare nuovi problemi.

