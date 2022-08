Dodicenne ucciso a Milano, l'automobilista era senza patente

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Guidava senza patente - ancora non è ancora chiaro se non l'avesse mai conseguita o perché revocata - il ventiduenne che ha investito e ucciso in via Bartolini, la scorsa notte a Milano, un bambino che avrebbe compiuto 12 anni a dicembre. L'automobilista, che non si è fermato per i soccorsi, si è costituito alcune ore dopo agli agenti della Polizia locale. Il bambino era col padre, anch'egli in bicicletta, trovato dai soccorritori in stato di choc. La posizione dell'investitore è ora al vaglio del pm Rosario Ferracane.

