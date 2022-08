Auto finisce su tavolini bar, sette feriti in Brianza

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Momenti di paura poco dopo le 12 a Giussano, in Brianza, dove - a seguito di un incidente stradale - alcune persone sedute all'esterno del bar "River Cafè" di via delle Rimembranze sono state investite da un'auto. Sette i feriti: il più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati a Desio con traumi lievi, altre due persone - un uomo di 35 e una ragazza di 22 - sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza.

Sul posto in tutto sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso di Como, oltre che i vigili del fuoco. Per collaborare al soccorso sanitario sono state inviate l'autopompa di Desio e i moduli di supporto dei distaccamenti di Seregno e di Lissone. Sono ancora in fase di valutazione - dicono i pompieri - le dinamiche del sinistro. (ANSA).