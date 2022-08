Adriano Celentano torna sui social per l'amore e la politica

58 anni di amore e un video di 4 minuti per omaggiarlo. Adriano Celentano, 84 anni, ricompare sui social per una dedica d'amore a Claudia Mori, 78 anni, per ricordare il loro anniversario di matrimonio. Una sequenza di clip, foto e istantanee accompagnate dalla canzone 'Io non ricordo' scritta da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro per celebrare il giorno del fatidico sì dichiarato all'insaputa di giornalisti, fotografi e stampa che tanto li conrteggiavano in quei giorni.

Ma prima della dedica Celentano, che su Instagram si firma come 'L'Inesistente', riserva uno spazio a una velata polemica. A introdurre il video del brano, infatti, c'è un messaggio dove il cantante si allontana, ma nemmeno tanto, dalla politica e dai temi sociali che contraddistinguono tutti i suoi post: "Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene- scrive - e in attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli...".