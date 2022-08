Contromano in Fi-Pi-Li si scontra con 2 auto e fa 5 feriti

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Accertamenti della polizia sono in corso a Firenze per un incidente causato da un'auto contromano sulla superstrada Fi-Pi-Li che domenica sera, verso le 23.30, tra Firenze e Lastra a Signa, ha impattato due auto che provenivano dalla direzione corretta. La vettura, una Polo, era guidata da un marocchino di 33 anni, il quale ha causato un incidente stradale. Cinque i feriti ricoverati in ospedale: sono lui stesso, più i tre occupanti di una Bmw e quello di una Twingo. Secondo una ricostruzione della polizia, l'uomo a Firenze ha imboccato al contrario la carreggiata da Pisa-Livorno e dopo aver percorso un tratto, all'altezza dello svincolo di Scandicci è andato a scontrarsi con le due auto regolarmente provenienti in senso contrario. (ANSA).