Veneto, piogge e fresco dopo settimane torride

(ANSA) - VENEZIA, 07 AGO - Un calo termico di oltre 10-12 gradi è quello che i temporali e l'aria più fresca a seguito del sistema perturbato hanno portato oggi in Veneto, dopo un'infinità di giornate torride, con massime fin oltre i 37 gradi. A metà giornata le temperature in pianura sono comprese tra i 22 e i 25 gradi. Nel territorio regionale continuano gli acquazzoni sparsi, il cielo è coperto, e spirano venti dai quadranti settentrionali, che hanno 'ripulito' l'aria. Scenario ormai insolito, sulle strade cittadine sono ricomparse le pozzanghere, dopo settimane di siccità.

Le precipitazioni più consistenti dalla scorsa mezzanotte si sono avute nel veronese, in alcune località quasi 20 millimetri di accumulo, e nel padovano, 10 millimetri. In montagna, dopo 48 di temporali e bombe d'acqua, specie sulle Dolomiti, il tempo è in miglioramento. A Cortina, dove proseguono i lavori dell'Anas per riaprire la 51 di Alemagna, chiusa da venerdì notte per una frana tra Fiames e Passo Cimabanche, è rispuntato anche il sole.

(ANSA).