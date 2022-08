Incendio Carso: Autovie Venete, terminata emergenza

(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - "Terminata l'emergenza incendio".

Lo rende noto Autovie Venete precisando che nel pomeriggio è stato effettuato un ultimo sopralluogo, che ha dato esito positivo. Dunque intorno alle ore 21,00 sarà anche riaperta l'area di servizio di Duino Nord e, al traffico, l'immissione di Duino in direzione Venezia in A4.

Inoltre, dalle ore 17,30 i Vigili del fuoco del comando di Trieste stanno operando con l'APS Bimodale, una speciale autopompa che può circolare su strada e sui binari, per eseguire una bonifica delle aree incendiate ieri a ridosso della linea ferroviaria. Le operazioni si stanno svolgendo tra la stazione di Monfalcone (Gorizia) e l'abitato di Visogliano nel comune di Duino Aurisina (Trieste). La bonifica è il primo intervento eseguito sula linea ferroviaria utilizzando l'APS Bimodale del comando di Trieste: a bordo del mezzo oltre a due autisti VVF, abilitati alla conduzione del camion su binari, c'è anche un tecnico RFI. Si attende dunque l'esito di questo sopralluogo che, in caso fosse positivo, consentirà la riattivazione del servizio ferroviario, che ristabilirebbe la situazione di regolarità prima dell'incendio. (ANSA).