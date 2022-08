Anziano uccide moglie a bastonate nel Torinese, arrestato

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Un anziano di 73 anni ha ucciso la moglie, 74 anni, a bastonate a Venaria (Torino). Il fatto, secondo le prime informazioni, sarebbe accaduto in seguito a una lite e sono stati i vicini di casa della coppia di pensionati a dare l'allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, e i carabinieri per accertare la dinamica dell'accaduto. (ANSA).