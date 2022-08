Vaiolo Scimmie: da lunedì vaccinazioni allo Spallanzani

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Partirà dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero della Salute, che ha definito le modalità e la platea dell'immunizzazione, da lunedì l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive farà da apripista per la somministrazione del siero seguito da Milano che in settimana avvierà la campagna. Nelle altre due regioni maggiormente colpite dai contagi, Veneto ed Emilia Romagna, non è stata ancora fissata la data per l'inizio delle somministrazioni. A Roma, rende noto la Regione Lazio, chi rientra tra le categorie elencate nella circolare ministeriale può prenotarsi mandando una mail a vaccinomonkeypox@inmi.it, mentre in Lombardia, dove i casi riscontrati sono saliti a 269, è stata creata una task force di cui fa parte anche tre rappresentanti di associazioni attive nella lotta all'Aids, Milano Check Point, la sezione milanese di Lila e Asa. (ANSA).