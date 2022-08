Sub di Marevivo ripiantano un corallo nero su relitto Haven

(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - Speciale salvataggio subacqueo dell'associazione Marevivo: una squadra di volontari ambientalisti ha ripiantato un corallo nero di 1,5 metri che era stato violentemente reciso, probabilmente da una rete o una lenza da pesca, sul relitto della petroliera Haven, incendiata e affondata nel 1991 al largo delle acque di Genova. Il corallo, infatti, si trovava ad una profondità di sessanta metri ed era cresciuto sulla ringhiera del relitto protagonista del più grave disastro ambientale del Mediterraneo. La Haven ora rappresenta anche il più grande relitto del Mediterraneo sul quale, però, grazie all'incredibile potere resiliente del mare, sono nate moltissime forme di vita.

Tra queste, appunto, anche il corallo nero, preziosissimo per l'ecosistema perché è la casa di diverse specie di pesci.

"Quando ci hanno segnalato la presenza di un corallo nero strappato dal relitto, dove era cresciuto, abbiamo organizzato l'intervento nel minor tempo possibile" spiega Massimiliano Falleri, responsabile della divisione sub di Marevivo. "Grazie a una tecnica sperimentale, già provata con successo in passato, abbiamo ricostruito la base e ripiantato il corallo. Operazioni di questo tipo, svolte a sessanta metri di profondità, richiedono precisione e preparazione e una squadra formata da più persone".

Il salvataggio è avvenuto grazie alla cooperazione tra gli otto volontari di Marevivo insieme ai subacquei Roberto Bottini, Andrea Fattore, Alessandro Geo Ruga, Cristina Freghieri, Stefano Bruno, Antonella Casareale ed Enrico Ascani. In autunno i sub torneranno nelle acque liguri per un monitoraggio della crescita del corallo. (ANSA).