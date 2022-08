Carambola auto-scooter nel Ravennate, tre morti e tre feriti

(ANSA) - RAVENNA, 06 AGO - È di tre persone morte e altre tre ferite, di cui una in maniera grave, il bilancio di un incidente stradale che questa notte poco prima dell'una a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, ha coinvolto tre mezzi. In particolare, per cause ancora al vaglio della polizia locale, la carambola, avvenuta nei pressi dell'incrocio tra le vie Bollana e Garaffona, ha coinvolto una Fiat Panda, una Mercedes 180 e uno scooter di grossa cilindrata. Le due donne a bordo della prima vettura sono morte praticamente sul colpo mentre una terza donna in auto con loro è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. È deceduto pure l'uomo a bordo dello scooter. Ferite infine le due donne sulla Mercedes. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. (ANSA).