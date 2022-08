Vaiolo scimmie: in Lombardia i casi salgono a 269

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - In totale sono 269 i casi di vaiolo delle scimmie registrati fino ad oggi in Lombardia. Lo rende noto la Regione. Il 74% dei casi (198) sono stati segnalati dall'Ats Milano. I contagiati sono quasi tutti uomini (266), soprattutto fra i 30 e i 39 anni (48%). In Lombardia saranno distribuite le prime 2.000 dosi del vaccino antivaiolo Jynneos, come reso noto in serata dal ministero della Salute. Per la gestione e le attività di controllo dell'epidemia, la Regione Lombardia ha reso noto ieri di aver costituito un'unità di coordinamento, che avrà il compito di monitorare l'andamento dei casi sul territorio. (ANSA).