Mosca, non discutiamo con stampa possibili scambi detenuti

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato di non voler discutere con la stampa "eventuali sfumature" di un possibile scambio di detenuti tra Russia e Usa. "Questi scambi non avverranno mai se iniziamo a discutere di eventuali sfumature dello scambio sulla stampa", ha detto Peskov secondo Interfax. "Gli americani hanno commesso questo errore. Hanno deciso per qualche motivo di risolvere questi problemi con il metodo del megafono. Non è così che vengono risolti, quindi non rilasceremo alcun commento", ha affermato Peskov.

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta a discutere con Washington uno scambio di detenuti che coinvolga la cestista Brittney Griner attraverso un canale di comunicazione a livello presidenziale. (ANSA).