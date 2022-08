Latina: Procura avvia indagini su regolarità procedure voto

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La Procura di Latina ha avviato un fascicolo di indagine in relazione alle motivazioni della decisione con cui il Tar, l'8 luglio scorso, ha annullato la proclamazione del sindaco Damiano Coletta e l'esito del voto in ventidue sezioni dove sono state riscontrate delle anomalie. In una nota del procuratore Giuseppe De Falco si afferma che sono stati "delegati accertamenti alla Digos della Questura di Latina per verificare l'eventuale sussistenza di fattispecie di rilievo penale relative alle procedure di voto". (ANSA).