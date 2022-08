Brucia bosco nel Monferrato, Protezione civile in supporto

(ANSA) - SPIGNO MONFERRATO, 05 AGO - I volontari della Protezione civile di Alessandria stanno intervenendo in supporto per la logistica ai vigili del fuoco, che sono al lavoro per spegnere i roghi che stanno interessando i boschi a Spigno Monferrato, nelle località Rocchetta e Bergaggiolo. "Da questa sera fino a cessate esigenze le quattro autobotti del coordinamento territoriale di Protezione civile di Alessandria - fa sapere Andrea Morchio, il coordinatore - garantiranno il supporto idrico a vigili del fuoco e volontari Aib. Abbiamo messo a disposizione i nostri camion. Garantiremo inoltre il rifornimento di acqua potabile iniziato giorni fa". (ANSA).