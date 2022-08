Donna ferita da colpo fucile vicino Roma, ascoltato marito

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Una donna di 50 anni è stata ferita da un colpo di fucile questa mattina ad Ardea, centro in provincia di Roma. E' stata soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri hanno ascoltato il marito che avrebbe riferito di un incidente, un colpo partito accidentalmente. L'uomo si trova attualmente in caserma e verrà ascoltato anche dai pm della Procura di Velletri. (ANSA).