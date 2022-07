Incidenti stradali a Roma, tre morti e tre feriti gravi

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Gravi incidenti stradali questa notte a Roma: tre persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite in modo grave. Il primo è avvenuto intorno alle 3 sul Grande Raccordo anulare in prossimità dell'uscita 26.

Un'autovettura Bmw è andata a sbattere violentemente contro le barriere di sicurezza, nell'impatto hanno perso la vita due persone mentre altre tre, tutti uomini, sono state portate d'urgenza al pronto soccorso dal 118 durante le operazioni di soccorso il gra è rimasto chiuso. Sul posto i vigili del fuoco.

Inoltre verso le ore 4 un'altra squadra di pompieri è intervenuta in via Laurentina dove un'auto è andata a sbattere contro un albero, nell'impatto ha perso la vita un uomo. (ANSA).