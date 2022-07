Morto bimbo di 2 anni, forse ha ingerito qualcosa al parco

(ANSA) - BELLUNO, 30 LUG - C'è anche l'ipotesi che possa aver ingerito una sostanza pericolosa raccolta da terra al parco tra le possibili cause della morte di un bambino di 2 anni, deceduto all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dopo essere stato colto da un malore in casa. Il piccolo era stato in un parco giochi in compagnia del padre nelle ore precedenti. Ed è stato il genitore a formulare questa eventualità, riferendo di aver visto ad un certo punto il figlio mettere in bocca qualcosa. Il bambino avrebbe presentato delle tracce di terriccio sulla bocca. Il piccolo era arrivato in ospedale in codice rosso, e purtroppo si sono rivelati infruttuosi i tentativi di rianimarlo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo d'inchiesta, disponendo l'autopsia sulla piccola vittima (ANSA).