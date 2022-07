Morto a 300 km/h sul GRA a Roma: cancellato il murale a lui dedicato

Questa mattina il personale del Comune di Roma ha proceduto alla cancellazione del murales dedicato a Nicolas Orsus Brischetto, il ragazzo morto in seguito ad incidente sul Grande Raccordo Anulare mentre correva con la sua auto a quasi 300 km all'ora. L'intervento è stato effettuato sui muri di una palazzina in via Follereau, nella zona Ponte di Nona. A controllo delle operazioni anche carabinieri e polizia.