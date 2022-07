Furti di sabbia, al via nuova campagna 'Portala nel cuore'

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - I furti di sabbia, conchiglie, ciottoli, ma anche massi pesanti qualche chilo in Sardegna, soprattutto d'estate, sono purtroppo quasi all'ordine del giorno.

Lo sa bene il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che quasi giornalmente durante i controlli negli aeroporti dell'Isola sequestra bottigliette e sacchetti pieni di sabbia e conchiglie.

Per contrastare il fenomeno già dallo scorso anno è stata avviata una campagna di sensibilizzazione con cartelli negli scali aeroportuali dell'Isola ma anche con una campagna video.

Lo scorso anno l'iniziativa dell'Adm, in collaborazione con la Regione Sardegna, dal titolo "Portala nel cuore" - una frase per evidenziare come non sia importante portare un ricordo 'fisico' come la sabbia, ma un'emozione per ricordare della Sardegna - aveva visto coinvolti come testimonial Caterina Murino, Geppi Cucciari e Luigi Datome con i loro spot.

Da oggi inizia la nuova campagna con altri spot. Per questa edizione sono stati scelti come testimonial Gianfranco Zola, Bianca Atzei e la coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Oggi è stata diffusa la prima pubblicità con l'ex campione di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, oltre che della Nazionale azzurra, che ricorda la sua esperienza con la maglia rossoblù: "Ho iniziato a giocare nei campi in terra battuta in Sardegna e gol dopo gol ho giocato negli stati più importanti d'Italia Europa, e poi.. sono tornato" dice Zola, ricordando "perché la Sardegna ti resta nel cuore", aggiungendo che "non serve portare via una conchiglia".

Gli spot saranno diffusi sui canali social dell'Adm e della Regione e mandati in onda sugli schermi degli aeroporti e dei traghetti di collegamento con l'Isola. I furti di sabbia e ciottoli, si ricorda, oltre a danneggiare l'ambiente, sono sanzionati con una multa che può raggiungere i 3mila euro.

(ANSA).