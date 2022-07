Delitto Caccia: si riaprono indagini della Pg di Milano

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Nuovi accertamenti della Procura Generale di Milano sul caso di Bruno Caccia, il magistrato ucciso a Torino (per mano della 'ndrangheta secondo gli inquirenti) il 26 giugno 1983. Il procuratore generale Francesca Nanni, secondo quanto si è appreso, ha raccolto oggi le dichiarazioni di Rocco Schirripa, che per l'omicidio è stato condannato in via definitiva all'ergastolo il 20 febbraio 2020.

La Procura Generale di Milano ha da tempo un fascicolo relativo ad accertamenti supplementari. (ANSA).