Una donna è morta questo pomeriggio alla stazione Termini di Roma dopo essere caduta sotto la motrice di un treno in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 al binario 13. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e Polizia di Stato.

Non si conoscono ancora le sue generalità. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma. Al momento non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario polizia.