Preso il ladro inafferrabile dei fondo-cassa a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 27 LUG - La polizia ha arrestato un uomo sospettato di essere il ladro, finora imprendibile, capace di realizzare di notte diverse decine di colpi da febbraio fino allo scorso week-end a Ravenna tra bar, ristoranti, stabilimenti balneari e altri esercizi commerciali, depredandoli perlopiù dei fondo-cassa.

Si tratta di un 37enne di origine dominicana con cittadinanza italiana raggiunto lunedì sera da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Andrea Galanti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti. Sono diversi gli elementi di possibile valenza probatoria raccolti dall'apposita sezione della squadra Mobile a partire soprattutto dall'analisi dei filmati captati dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni dei locali presi di mira. Il 37enne non è nuovo alle cronache locali per via di vari precedenti. Ulteriori particolari sull'inchiesta verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, alle 11 nella Questura ravennate. (ANSA).