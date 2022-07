Lite con sparatoria nel centro di Jesolo, un uomo ferito

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 27 LUG - Un litigio è degenerato in una sparatoria nel centro della località balneare di Jesolo (Venezia). L'episodio è avvenuto la notte scorsa in via Verdi e ha avuto come protagonisti due cittadini stranieri.

Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione in un locale a un certo punto uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato due colpi, uno dei quali ha colpito alla schiena l'avversario, mentre stava fuggendo. All'episodio e all'inseguimento hanno assistito numerosi turisti.

Da quanto si è appreso, il ferito è stato individuato poche ore dopo e ora si trova piantonato all'ospedale di Mestre dov'è stato ricoverato in condizioni serie. Indagini in corso per risalire allo sparatore, che si è dileguato. (ANSA).