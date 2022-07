Incendio in azienda di lavorazioni chimiche nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 27 LUG - Un incendio è divampato questa mattina presso un'azienda di lavorazioni chimiche a Uboldo (Varese), in via Legnano. Le fiamme hanno raggiunto il magazzino di stoccaggio dei prodotti chimici dell'azienda, tra cui un componente utilizzato nella preparazione di decolorazioni per capelli, che reagisce negativamente all'acqua e che quindi necessita di una tecnica ad hoc. Tre squadre di vigili del fuoco stanno lavorando con gli specialisti del Nbcr di Milano per rimuovere i pallet su cui è stoccato il composto e per abbattere i fumi, poi il materiale sarà caricato su mezzi pesanti e ricoperto con uno strato di terra per essere trasportato in un'area sicura. Allo stato attuale non si registrano rischi per la popolazione. La situazione è costantemente monitorata anche con rilievi strumentali dall'Arpa. (ANSA).