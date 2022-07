Incendi: dopo Nuoro fiamme minacciano case anche in Gallura

(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 27 LUG - Due incendi scoppiati a fine mattinata hanno minacciato il centro abitato di Loiri Porto San Paolo, in Gallura. L'intervento di un Canadair, di tre elicotteri del Corpo forestale e delle squadre a terra dei Vigili del fuoco, Forestali e barracelli, è riuscito a bloccare il primo incendio, quello più vicino alle case. Le fiamme hanno danneggiato alcune aziende agricole.

Ora la situazione è sotto controllo e l'azione prosegue per domare le fiamme dell'altro rogo e per bonificare l'intera zona.

(ANSA).