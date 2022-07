Giustizia: legali genovesi scioperano il giorno processo Ponte

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Una giornata di astensione il giorno della ripresa del processo per il crollo del ponte Morandi, il 12 settembre. Lo ha deciso l'assemblea degli avvocati della Camera penale ligure. La protesta è stata decisa "a seguito delle ripetute e gravissime problematiche legate alla carenza di organico del settore penale del Tribunale di Genova, conseguenza della perdurante inerzia del ministro di Giustizia e del Csm". Secondo il Consiglio superiore della magistratura c'è una carenza del 20% dell'organico: tra penale e civile mancano 15 giudici. Sono 41 i posti vacanti tra cancellieri e funzionari.

"Non vogliamo nuocere al processo per il crollo del ponte Morandi - spiega la presidente della Camera penale Fabiana Cilio - ma la data è stata scelta per dare un segnale forte e avere più attenzione per un problema gravissimo".

Il processo, che vede imputate 59 persone, era iniziato il 7 luglio e rinviato subito al 12 settembre per decidere quali parti civili ammettere. (ANSA).