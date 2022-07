Evadono 4,3 milioni e comprano villa alle Seychelles

(ANSA) - CUNEO, 27 LUG - Sono accusati di avere evaso 4,3 milioni di euro di tasse e di averli investiti all'estero per acquistare una villa con piscina alle Seychelles, titoli azionari internazionali e una polizza sulla vita da 2 milioni di euro. La guardia di finanza di Bra (Cuneo) ha messo sotto indagine per oltre un anno due aziende intestate a due fratelli.

Le imprese si occupano di scommesse, slot, gioco online. Le fiamme gialle hanno accertato così un'evasione milionaria: le due imprese ammortavano a bilancio beni immateriali inesistenti e spendevano all'estero i soldi evasi. Una villa con piscina nella Repubblica delle Seychelles (valore 1,7 milioni) che era stata anche affittata su portali appositi per i turisti stranieri, la polizza vita (emessa da una società lussemburghese) e ancora titoli azionari europei, americani, giapponesi, successivamente rivenduti per acquistarne altri, ricavandone così dividendi e cedole.

Per questo il gip del Tribunale di Asti ha emesso un decreto di sequestro preventivo sulla villa di lusso, sulla polizza assicurativa, sui titoli azionari e le disponibilità liquide dei due amministratori. Ora sono sotto indagine per riciclaggio e auto-riciclaggio internazionale, oltre che per evasione. (ANSA).