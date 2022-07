Donna scompare in Costa Smeralda, ricerche con elicottero

(ANSA) - ARZACHENA, 27 LUG - Da ieri sera a Porto Cervo, in Costa Smeralda, si sono perse le tracce di una donna di 75 anni.

La macchia dei soccorsi si è subito messa in moto e nelle ricerche sono impegnate numerose squadre dei Vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Porto Cervo, i volontari della Protezione civile. In supporto alle squadre a terra è decollato dalla base di Fertilia (aAghero) anche un elicottero dei Vigili del fuoco che sta ora perlustrando dal cielo la zona. (ANSA).