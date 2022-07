Donna uccisa a Catania, indaga Procura per minorenni

(ANSA) - CATANIA, 26 LUG - Una 32enne è stata uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania. Secondo quando si è appreso è stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio. Il suo corpo è stato trovato a terra dalla polizia avvertita da una telefonata al 112. Non sono stati resi noti particolari sul delitto che sarebbe stato commesso nella tarda serata di ieri e su cui indaga la squadra mobile.

Nell'omicidio potrebbe essere coinvolta una persona non maggiorenne: l'inchiesta è infatti coordinata dalla Procura per i minorenni. (ANSA).