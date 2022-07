Rogo Maremma: situazione sotto controllo, in fumo 500 ettari

(ANSA) - CINIGIANO (GROSSETO), 25 LUG - Elicotteri ancora in azione a Cinigiano (Grosseto) dove l'incendio scoppiato ieri è ora sotto controllo e sta interessando oltre 700 ettari di territorio, di cui 500 già distrutti dalle fiamme. Le persone, che ieri erano state evacuate, sono tutte rientrate a casa. Lo rende noto, su Facebook, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola che insieme al dirigente della protezione civile provinciale Gianluca Monaci è a Cinigiano per fare il punto sull'incendio con il sindaco Romina Sani.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, il servizio antincendio dell'aeroporto di Grosseto, il servizio Aib regionale, la Protezione civile provinciale insieme a tanti volontari. Chiusa al traffico la strada provinciale Sp17 Voltina per caduta sassi e piante e sono state interrotte alcune linee telefoniche. (ANSA).