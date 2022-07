Clima: Fridays for Future, Greta si collegherà a distanza

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - L'attivista svedese Greta Thumberg si collegherà a distanza con i giovani del secondo Meeting europeo di Fridays for Future, che inizia oggi a Torino, insieme al Climate Social Camp. L'annuncio di "problemi logistici", che ne impediscono la presenza nel capoluogo piemontese, è stato dato dagli attivisti stessi, in una conferenza stampa di presentazione al Parco della Colletta di Torino, dove è stato allestito il Camp.

Greta parteciperà quindi da remoto alla plenaria del meeting, in programma nel pomeriggio. (ANSA).