Si rompe conduttura acqua, comuni 'a secco' nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Rubinetti a secco o ad intermittenza da ieri sera in alcuni comuni della pianura bolognese: Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella. Il guasto è stato provocato da una rottura in una importante conduttura, alla periferia del capoluogo, che alimenta una vasta area. I tecnici di Hera sono subito intervenuti, stimando alcune ore di lavoro per il ripristino, ma la complessità della riparazione ha poi spostato al pomeriggio di oggi la previsione per il ritorno alla normalità.

Nei comuni 'a secco' sono state collocate autobotti per fornire acqua ai cittadini, con la collaborazione dei volontari della Protezione civile. Informazioni aggiornate sono fornite anche sui siti social delle Amministrazioni comunali. (ANSA).