Mentre parcheggia vola in una scarpata con l'auto, morto

(ANSA) - BERGAMO, 24 LUG - Un uomo è morto stamattina a Pradalunga, lungo la strada che porta al Santuario della Madonna della Forcella, in provincia di Bergamo. L'uomo era al volante di un'auto ed era arrivato al luogo sacro con due donne: dopo averle fatte scendere dall'auto per parcheggiare, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è finito con l'auto in una scarpata, facendo un volo di dieci metri.

È morto sul colpo: sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga, che ora stanno provvedendo a recuperare l'auto. Le generalità della vittima non sono ancora note. (ANSA).