Incendi: sindaco Gorizia, notte più lunga, ora miglioramento

(ANSA) - TRIESTE, 24 LUG - "È stata la notte più lunga, una delle più difficili da quando sono iniziati gli incendi che stanno devastando il Carso" anche se si registra un "netto miglioramento della situazione". Le famiglie, dopo che è stata emessa una ordinanza specifica, sono rientrate nelle loro abitazioni ma "la ripresa del fuoco è sempre dietro l'angolo".

Lo scrive il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, nella nota di monitoraggio quotidiano sugli incendi in Fvg.

Secondo la Protezione Civile di Gorizia "sul fronte italiano la situazione permane sotto controllo con le operazioni di bonifica e controllo degli ultimi focolai rimasti".

La situazione è migliorata anche in Slovenia grazie ai Gasilci (vigili del fuoco) che sono riusciti a contenere l'avanzata delle fiamme. Da questa mattina sono stati impegnati in supporto anche due Canadair italiani. Ora droni con termorilevatori sorvolano la zona con interventi di elicotteri nelle aree segnalate.

Anche la qualità dell'aria è migliorata e in particolare Gorizia è stata interessata solo per brevi momenti della giornata dal fumo e da brevi picchi di PM10 sopra la soglia.

Dunque, nessuna ordinanza, d'intesa con Prefettura, Vigili del Fuoco ed Arpa, ma solo la raccomandazione di chiudere porte e finestre in caso di nuovi focolai e conseguente fumo, di non uscire se non necessario e di indossare mascherine Ffp2 se si esce, lavare bene le verdure con foglia larga. (ANSA).