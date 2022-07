Due incendi nella pineta Ramazzotti a Ravenna,uno già domato

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Due incendi, tra la tarda serata di ieri e la prima mattinata di oggi, si sono sviluppati nella pineta Ramazzotti a Lido di Dante, frazione di Ravenna, coinvolgendo un'area di circa un ettaro. Il primo, spiega il Comune romagnolo, registrato nella parte interna della pineta, è stato domato mentre per quanto riguarda il secondo sono ancora al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna e Cervia e tre mezzi dell'Antincendio boschivo della Protezione Civile e un quarto è in arrivo.

Sul posto è attivo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, dotato di cestello con acqua, per bagnare ulteriormente la zona interessata dalle fiamme e monitorare la situazione nel caso in cui si riattivassero altri focolai.

"I miei più sinceri ringraziamenti a tutti i Vigili del Fuoco e a tutti i volontari impegnati per il prezioso lavoro che stanno svolgendo", ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaci di Ravenna, Michele De Pascale che segue gli sviluppi della vicenda anche come prima autorità comunale di Protezione Civile. (ANSA).