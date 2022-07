Yacht in fiamme a Li Galli, droni verificano inquinamento

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Due droni della Protezione civile della Regione Campania hanno sorvolato questa mattina all'alba lo specchio d'acqua antistante l'isolotto de Li Galli, in Costiera Amalfitana, per verificare se vi fosse inquinamento dopo l'incidente che ha coinvolto uno yacht Pershing di 20 metri: l'imbarcazione da diporto, ieri, è stata completamente avvolta dalle fiamme.

L'intervento della Protezione civile regionale, a supporto della Capitaneria di Porto di Salerno che ha coordinato le attività e provveduto alle operazioni di salvataggio, ha consentito anche di recuperare il materiale dell'imbarcazione che altrimenti sarebbe andato disperso in mare.

Questa mattina, dopo il sorvolo della Protezione civile regionale, pezzi di legno del natante e gasolio sono stati raccolti da un battello disinquinante del ministero dell'Ambiente. (ANSA).