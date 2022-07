Flash mob a Giugliano, "i frati non si toccano"

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "I frati non si toccano". È lo slogan che si legge su uno degli striscioni che sono stati affissi davanti alle porte dell'antico convento francescano di Santa Maria delle Grazie, a Giugliano, nel Napoletano. E i fedeli oggi hanno inscenato un flash mob.

Dopo 400 anni i frati vanno via e la struttura, aperta nel 1622, verrà affidata alla diocesi di Aversa. La decisione di chiudere è stata presa dalla Curia provinciale dei frati minori di Napoli a causa di una crisi delle vocazioni. Per questo motivo a partire da settembre verranno chiusi anche altri conventi delle province di Napoli e Caserta.

Ma a Giugliano i fedeli, e non solo, contestano questa decisione ed hanno inscenato diverse iniziative - fino al flash mob di oggi - per far rimanere i frati al loro posto. (ANSA).