Carceri: Sappe, 3 detenuti distruggono cella a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Ieri sera, nel reparto infermeria del carcere della Dozza di Bologna, tre detenuti hanno distrutto la cella nella quale si trovavano, perché pretendevano di uscire per andare a picchiare altri detenuti che erano in un reparto diverso. Lo riferisce il Sappe.

"Ormai siamo alla follia totale - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato e Francesco Campobasso, segretario nazionale - visto che i detenuti pensano di essere nelle periferie degradate di qualche città, piuttosto che in un luogo di rieducazione, nel quale il rispetto delle regole dovrebbe essere la prima e più importante fase di un possibile recupero degli stessi. Visto che di recente è stata emanata dal Capo del Dipartimento la circolare organizzativa che prevede l'istituzione delle sezioni chiuse per i detenuti violenti, auspichiamo che in tutti gli istituti si proceda ad isolare tali detenuti per il periodo previsto. Adesso è compito dei direttori degli istituti e dei comandanti di reparto procedere in tal senso, ma anche dei provveditori e dello stesso Dipartimento vigilare affinché tutto si realizzi". (ANSA).