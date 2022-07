19 bombe 'ananas' 2/a Guerra mondiale ritrovate in Maremma

(ANSA) - GROSSETO, 23 LUG - Ritrovate a Scarlino (Grosseto), in Maremma, nella zona di Fosso Soline, 19 granate del tipo "a frammentazione", di fabbricazione inglese, risalenti alla Seconda guerra mondiale e generalmente note come bombe "ananas".

A scoprire i residuati bellici un carabiniere libero dal servizio che nei giorni scorsi ha notato la presenza di oggetti di metallo tondeggianti, arrugginiti dal tempo e dalle intemperie.

Il sito è stato ispezionato da militari dell'Esercito, effettivi al Secondo Reggimento genio Pontieri di Piacenza, che hanno stabilito trattarsi di granate e hanno poi prelevato le bombe a mano e trasportate in una località individuata in precedenza per farle infine brillare. E' probabile, sottolineano carabinieri, che gli ordigni siano stati appositamente abbandonati, essendo un luogo impervio, nel corso del conflitto, e che siano rimasti lì per tutti questi anni. Non è possibile tuttavia chiarire se qualcuno abbia raggruppato i residuati, dopo averli rinvenuti sparsi nei terreni circostanti. I carabinieri hanno provveduto a delimitare l'area, attivando nel contempo il piano di rimozione e bonifica, coordinato dalla prefettura di Grosseto. (ANSA).