Incidenti sul lavoro: cade da una grata, operaio morto

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Pont-Saint-Martin (Aosta), in via Carlo Viola. In base a una prima ricostruzione l'uomo, di 47 anni, è caduto da una grata precipitando per circa tre metri. Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale dello Spresal, i vigili del fuoco e il personale del 118. (ANSA).