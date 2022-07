Gualtieri: 'per Roma un'Expo del verde e non del cemento'

"Costruiremo una grande centrale green che alimenterà l'Expo e rimarrà al quartiere. Sarà un'Expo della sostenibilità e oltre alla comunità energetica, i padiglioni potranno essere riutilizzati.". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura degli Stati generali di Expo 2030 in Campidoglio. "Non sarà l'Expo del cemento ma del verde", ha aggiunto.

Secondo il sindaco della capitale, "Roma si aggiudicherà l'Expo al primo turno. Vogliamo fare l'Expo non per dire siamo i migliori, ma per dire siamo tutti protagonisti. Tutto è possibile, ma questo è il momento della determinazione per condurre la sfida, dipende da quanti voti la nostra macchina della Farnesina, che è straordinaria, riuscirà a coinvolgere per ottenere il sostegno degli altri Paesi".

"L'Expo sarà interamente circolare e integralmente carbon neutral", ha detto Gualtieri, che annunciato un "grande cammino verde che attraverserà i Fori, l'Appia antica, gli acquedotti fino all'area Expo, per una esposizione che non avrà in quell'area solo la sua vetrina, ma la possibilità di riqualificare un intero quadrante", ha spiegato.

"Da qui alla fine di luglio avremo già concluso il rifacimento completo quindi in profondità del 10% delle strade della viabilità primaria di Roma con i cantieri che partono domani. Da qui alla fine del 2024 avremo rifatto il 90-95% degli ottomila chilometri di viabilità primaria e una fetta molto larga della viabilità secondaria. Abbiamo costruito una tabella di marcia che tiene conto della visita degli ispettori del Bie".

Intanto, è prevista a breve la presentazione di un piano per il Giubileo. "Rifaremo tutte le strade di Roma, abbiamo mezzo miliardo per il rifacimento quasi completo di tutta la viabilità principale e gran parte della viabilità secondaria. La faremo fare ad Anas. Poi abbiamo il Pnrr, in cui come il Governo Roma ha presentato progetti a tutti i bandi".

Secondo un sondaggio realizzato dal Comitato promotore Expo 2030 Roma, "ben sette italiani su dieci dicono che apprezzano il progetto di Expo 2030 a Roma. Il 57 % romani e oltre il 40 % conosce il progetto e lo apprezza". Lo ha detto l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore di Expo 2030